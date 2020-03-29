Mersin’de tepkilere neden olan Polipropilen tesisi yasalaştı

Tesisin kurulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi tepkilere yol açtı. Mersin İş İnsanları Derneği(MESİAD) Başkanı Hasan Engin, “Bu Mersin'in kalbine saplanan bir hançerdir” dedi.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Can, Polipropilen Tesisi için 10 Mart 2020'de nihai ÇED raporunun çıktığını belirterek, “Oda olarak ÇED raporunu inceleyip raporumuzu oluşturduk. Önümüzdeki günlerde bu kapsamlı raporu açıklayacakken Endüstri Bölgesi ilan edilmesiyle adeta şok olduk” ifadesinde bulundu.

“KARARI DOĞRU BULMUYORUZ”

Oda başkanı Sinan Başkan Can, yapılması düşünülen projeye itiraz süresinin bir süre önce dolduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

*Proje kapsamında, 1 milyar 400 milyon dolarlık yatırım bütçesi ve 400 kişi istihdam edilmesi planlanmaktadır. Tesis, ‘serbest bölge gelişim alanı’ ve ‘sanayi depolama alanı’ olarak işaretlenmiş alanda yapılmak istenmekte ve en yakın yerleşim yeri noktasına 60 metre mesafededir.

*Kirlilik yükü ve olası çevresel etkilerinin yoğun olarak yaşanabileceği tesisin kent ve çevre güvenliği açısından olumsuzluklar yaratacaktır.

*Bölgede Mersin’in üzerinde bir yük olmuş olan sanayi tesislerinin varlığı ve ilave olarak Polipropilen tesisisin yapılması durumda bölgenin çevre yükünü aşacak olumsuzluklar yaratacağı ve Mersin yerelinde halk ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır.

*Tüm ülke salgın ile mücadele ederken insanlar canları ile uğraşırken tartışılabilir bir düzlemden çıkarak bu gibi kararların çıkmasını doğru bulmuyoruz.

“MERSİN'İN KALBİNE SAPLANAN BİR HANÇER”

Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin ise söz konusu yerin serbest bölgenin genişleme alanı olduğunu hatırlatarak 1/100.000'lik planlarda ise Mersin Konteyner Ana Limanı olarak işaretlendiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 11.Kalkınma Planında Konteyner Limanı olarak Doğu Akdeniz diye bahsettiğini hatırlatan Engin, “Kamuoyundan gelen baskılar üzerine de yer olarak Mersin'i deklare etmişti. Konteyner Limanı yapılması planlanan yer ise şu anda Polipropilen tesisi için Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen yer. Oktay'ın Mersin'de katıldığı toplantıda bunları dile getirdik. Tesis yapıldığı takdirde limanın ve serbest bölgenin gelişemeyeceğini belirterek destek istedik. Bu tesisin Mersin'in kalbine saplanan bir hançer olduğunu söyledik” diye konuştu.

KİMSE KİMSEYİ KIZDIRMAMAK İÇİN SES ÇIKARMIYOR”

Fuat Oktay'ın da konuyu araştıracağını söylediğini vurgulayan Engin şöyle dedi;

*Ne yazık ki ne belediyelerimiz ne Büyükşehir ne Akdeniz Belediyesi ne de odalarımız bu konuya çok fazla sahip çıkmadı. Destek vermediler. Yani böyle bir tesis olabilir.

*Böyle bir tesis olabilir de böyle bir tesisin burada olması bizim limanımızın genişleme alanımızın serbest bölgenin genişleme alanının olmaması demektir. Büyükşehir ve Akdeniz Belediye meclislerinde bunun reddedilmesi gerekir. Böyle bir günde böyle bir sessizliğin ortasında böyle bir karar çıkmış.

*Buna asla müsaade etmemeliyiz. Böyle bir tesis gerekli ama yeri burası değil. Bu konuda bütün kamuoyunun destek olması gerekir. Şehri yönetenlerin öncülük etmesi gerekiyor.

*STK'ların sesi cılız kalıyor. Odaların belediyelerin herkesin bir araya gelip söz birliği etmesi gerekiyor. Konteyner limanı için daha vakit geç değil.

*Bu geçmiş büyükşehir belediyelerimiz ve şu anki mevcut büyükşehir belediyelerimizin ihmalkârlığından olan bir şey. Birçok oda Büyükşehir'i kızdırmamak, kimse kimseyi kızdırmamak için ses çıkaramıyor.