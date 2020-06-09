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Mersin’de terör operasyonu: 6 gözaltı

Mersin'de jandarma ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik oparesyon yaptı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN
15:31 -
Haberler Gündem
Mersin’de terör operasyonu: 6 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı’nca PKK/KCK/DGH terör örgütüne yönelik çalışmalar başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında 9 zanlının, örgütün Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde ‘kültür, mahalle, kadın, gençlik yapılanması’ alanlarında aktif rol aldıkları ve silahlı terör örgütünün kırsal kadrosuna eleman temini sağladıkları belirlendi.

Jandarma ekipleri önceden belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların bulunduğu evde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Kimliği belirlenen 3 kişinin ise arama çalışmaları sürüyor.

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Son güncelleme: 15:35 09.06.2020
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