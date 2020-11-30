Mersin’de tuvalet vandallığı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı eser ve tesisler, vandalların hedefi oldu. Kültür Park'taki kafeler, tuvaletler, oturma ve oyun grupları, bir takım kişi ve kişilerce tahrip edilirken sahilde yer alan bazı tuvaletler ise kimliği belirsiz kişilerin barındığı bir alan haline geldi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ise, anlık müdahaleler ile oluşan çirkin görüntüleri ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

LAVABOLAR VE KAPILAR TAHRİP EDİLDİ

Tuvaletlerdeki, kapıları, lavaboları, kağıt havlulukları, elektrikli kurutma makinelerini, klozetler ve klozet rezervuarlarını kıran şahıslar, parkın çeşitli noktalarında Mersin halkının hijyenik bir şekilde kullanabileceği yeni çeşmeleri, tabelaları, elektrik panolarının çitlerini, çim sulama kapaklarını, bu alanı araç trafiğine kapatan alüminyum bariyerlerine de zarar verdi.