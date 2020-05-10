Mersin’deki fabrika yangını 8 saatte söndürüldü

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'nde D-400 yolu üzerinde bulunan narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye anında ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

42 PERSONEL, 12 İTFAİYE ARACI, 13 SU TANKI

Davultepe, Mezitli, Yenişehir ve Merkez itfaiye amirliklerinden ikişer ekip, Erdemli, Gökçebelen, Akdeniz ve Meşot'ta bulunan itfaiye amirliklerinden birer ekip olmak üzere toplam 12 itfaiye aracı ve 42 kişilik ekip, yangına müdahale için anında yola çıktı.

İtfaiye araçlarının dışında 13 su tankı, 2 arazöz, 2 iş makinası, bir kepçe ve bir ekskavatör de yangına müdahalede kullanıldı.

8 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN SOĞUTMA İŞLEMİNE GEÇİLDİ

İhbarı alır almaz fabrikaya giden ve kısa sürede büyüyen alevleri söndürmek için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 8 saatin sonunda soğutma işlemine geçti.

Fabrikada bulunan ve dumandan etkilenen 2 işçi de ambulansla hastaneye götürüldü. Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.