Mersin’deki marina için gözler bakanlıkta!

Mersin Yat Limanı İşletmesi, son bir yılda yeni ilave binalar ve tesisler yapmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne başvurarak izin aldı.

Marina'da bu izin üzerine geçtiğimiz 2018 Mayıs ayında başlayan ilave inşaatla kiralanmak üzere çok sayıda yeni iş yeri yapıldı.

Bu yeni ilavelere sinema ve Lunapark da eklenince Marina, deyim yerindeyse dev bir AVM ile birlikte tam bir eğlence ve alışveriş mekânına dönüştü.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERMİŞTİ

Mersin Marina'da ki ruhsat dışı yapılaşmaya ilişkin açılan davada Mersin 2'nci İdare Mahkemesi bir süre önce ‘Yürütmeyi durdurma' kararı verdi.

Mahkeme, 8 sayfadan oluşan raporun sonuç bölümünde şu görüşlere yer verildi:

*Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmenlik hükümlerinde belirtilen yapı yoğunluğu ve yapı yüksekliği değerleri arasında uyumsuzluk bulunduğu görülmekte olup, plan kademelenmesi ilkesi kapsamında planlama ilkeleri ve şehircilik esasları ile kamu yararına uygun bir yaklaşım benimsenmediği anlaşılan dava konusu plan notu değişikliğinin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

*Söz konusu plan notu değişikliği yukarıda açıklanan gerekçe ile hukuka aykırı bulunduğundan, hukuka ve mevzuata aykırı olarak yapılan plan notu değişikliğine dayanılarak düzenlenen dava konusu 17.11.2017 tarih ve 2017/4 sayılı yapı ruhsatının da hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

YETKİ BAKANLIKTA

Mimarlar Odası Mersin Şube Başkanı Ünal Şahin, mahkeme kararının yerine getirilmesini beklediklerini söyledi.

Marina yönetiminin son kararı istinafa taşıyarak infaz sürecini uzatma gayreti içinde olduğunu gözlemlediklerine vurgu yapan Şahin, Şu ifadeleri kullandı;

*Bu karar ile normalde fazla yapılaşma ve yönetmenliklere uymayan fazlalıkların kaldırılması ve projenin kanunun ve yönetmenliklere uygun hale getirilmesi gerekir.

Bu konuda yetki ruhsatı resen veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndadır. Ruhsatı bakanlık verdiği için şimdi de mahkeme kararını yerine getirmek de onların görevidir.

İnfaz kararının yerine getirilmesi sürecinde bizimde içinde yer aldığımız STK'lar, odalar bu işin amansız takipçisiyiz. Ali Ekber ŞEN / SÖZCÜ