Mersin’e gelen yolculara karantina!

Dünyayı kasıp kavuran corana virüs ile ilgili alınan tedbirler Mersin’de tam karantinaya dönüştü. Dün akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs ve Lübnan’dan demir alan gemiler, 21.00’de Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı’ ulaştı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve sıkı denetim eşliğinde otobüslere bindirilen 395 öğrenci ile 44 tır şoförü polis ekipleri eşliğinde karayolu ile Mersin Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu’na getirildi.

11 otobüs ile getirilen öğrenciler, tek tek içeri alındı. Öğrencilerin ve şoförlerin sağlık taramasından geçirildiği ve durumlarının iyi olduğu, tedbir amacıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Sabaha karşı yurda yerleştirilerek 14 gün süre ile karantinada kalacak olan öğrenciler, sürenin bitiminden sonra evlerine gitmeleri için bırakılacaklar. Karantina nedeniyle yurdun etrafı polis bariyerleriyle kapatılırken, önünde ise yoğun güvenlim önlemleri sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu arada Mersin Valiliği’nden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle:

* KKTC’den yurdumuza dönüş yapan 395 Türk öğrencimiz ve Lübnan’dan ülkemize gelen 44 tır şoförümüz Taşucu Limanı’nda yapılan sağlık muayenelerini müteakip 14 gün süresince tedbir amaçlı karantina uygulanmak üzere Mersin KYK yurtlarımıza yerleştirilmiştir. Yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır.