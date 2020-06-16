Mersin’e giriş-çıkış kısıtlaması getirildi

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı. Kurulun alınan son kararında HDP'li vekillerin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla “Demokratik Mücadele Programı” adı altında planlanan eylem/etkinlikler ile ilgili toplantı çağrıları yapılmasını değerlendirdi.

Yapılan değerlendirmeden sonra milletvekilleri hariç söz konusu etkinliklere katılacaklara yönelik gece 24.00 itibariyle 15 gün süreyle sınırlandırdı. Toplantı, gösteri, yürüyüşler, açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama da bu sürede yasaklandı.

İZOLASYON MUTLAK SURETLE SAĞLANMALI

Tüm dünyada hızlı şekilde artan Covid-19 salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati öneme haiz olduğu belirtilen kararda, aksi davranışların virüsün yayılımını hızlandırarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimini arttıracak, vatandaşların hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağının altı çizildi.

15 GÜN SÜRECEK

Kararda “Demokratik Mücadele Programı” adı altında planlanan eylem/etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaya dönüşme riskinin yüksek olduğu vurgulandı.

Corona virüsü salgınının, planlanan bu eylem/etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı vurgulanan kararda salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın ve kamu düzeninin korunması amacıyla, 16.06.2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren 15 gün süre ile il genelinde geçerli olmak üzere alınan tedbirler sıralandı.

ALINAN KARARLAR ŞÖYLE:

* Eylem/etkinlik programı kapsamında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalarca yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanması.

* Yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca siyasi parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesi.

* Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki eylemlere katılmak için hareket edecek grupların, ilimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanması.

* Park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesi.

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