Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mersinli Yörük çocuğunun 23 Nisan sevinci! Kuzusu kucağında, bayrağı elinde

Mersin’in Gülnar ilçesinde ismi belirlenemeyen bir Yörük çocuğunun kucağına aldığı kuzu ile 23 Nisan'ı kutlaması yürekleri ısıttı.

Sozcu.com.tr
20:53 -
Haberler Gündem

Mersin'in Gülnar ilçesinde ismi belirlenmeyen bir Yörük çocuğunun kucağına kuzu alarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkulu kutlayışı insanın içini ısıtan görüntüler oluşurdu.

8 yaşındaki Yörük çocuğu, Türk bayraklı tişört giyerek, arkasında asılı bayrakların önünde bayram kutlaması yaptı.

Kucağına aldığı kuzu ile elindeki bayrağı da sallayan Yörük çocuğu, coşku ile okuduğu şiiriyle bayramı kutladı.

Sosyal medya hesaplarından da coşkulu görüntüsü paylaşılan Yörük çocuğunun okuduğu şiir şöyle:

* Bugün 23 Nisan Günü

* Bayram yapar çocuklar

* 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü.

* 1920'de duyuldu halkın sesi

* Açıldı bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi.

İLGİLİ HABERSağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan paylaşımı: Bana yaklaşma!Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan paylaşımı: Bana yaklaşma!
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more