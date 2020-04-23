Mersinli Yörük çocuğunun 23 Nisan sevinci! Kuzusu kucağında, bayrağı elinde

Mersin'in Gülnar ilçesinde ismi belirlenmeyen bir Yörük çocuğunun kucağına kuzu alarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkulu kutlayışı insanın içini ısıtan görüntüler oluşurdu.

8 yaşındaki Yörük çocuğu, Türk bayraklı tişört giyerek, arkasında asılı bayrakların önünde bayram kutlaması yaptı.

Kucağına aldığı kuzu ile elindeki bayrağı da sallayan Yörük çocuğu, coşku ile okuduğu şiiriyle bayramı kutladı.

Sosyal medya hesaplarından da coşkulu görüntüsü paylaşılan Yörük çocuğunun okuduğu şiir şöyle:

* Bugün 23 Nisan Günü

* Bayram yapar çocuklar

* 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü.

* 1920'de duyuldu halkın sesi

* Açıldı bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi.