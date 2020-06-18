Merve Kotan’ın katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi  

Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 Ağustos 2019 günü Merve Kotan (19) ve Ekim Türkmen’in (22) öldürülmesine ilişkin dava sonuçlandı.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya cezaevinden görüntülü bağlanan cinayet zanlısı Muhammet Gürsoy (27) pişman olduğunu söyledi. Gürsoy, “Beni cani gibi gösteriyorlar. Bilerek tasarlayarak öldürmedim” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile aile avukatları sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti verilen beş dakikalık ara sonrası, sanık Gürsoy’a tasarlayarak öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Sanığa ceza indiriminde bulunmadı. Mahkemenin kararını aile alkışladı.

SANIK LEHİNE HİÇ BİR İNDİRİM UYGULANMADI

Duruşma sonrası bir açıklama yapan Kotan ailesinin avukatı Sibel Önder, mahkemenin verdiği kararı memnuniyetle karşıladıklarını, verilen cezada hiçbir indirim uygulanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Önder, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye Cumhuriyetinde ceza kanunlarını uygulayacak yürekli hakim ve savcıların varlığına güvendiğimizi söylemiştik. Bu gerçek oldu.

*Merve Kotan’ı bilerek, tasarlayarak ve isteyerek öldüren sanık hakkında Türkiye için bir emsal karar olacak, iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası verilmiştir.

*En önemlisi takdir ve lehte olacak indirimler uygulanmamıştır. Bundan sonra katledilen tüm kadınların hesabı sorulacaktır. Kadınlara kalkan ellerin karşısında ceza kanunları var ve bundan emin olsunlar.

“ACIMIZI DİNDİRMEZ AMA EMSAL OLUR”

Adliye çıkışında basın mensuplarına bir açıklama yapan baba Salih Kotan, verilen kararın acılarını dindirmeyeceğini, ancak emsal olacağını söyledi.

Baba Kotan, ”Bu bizim acımızı dindirmiyor. İnşallah emsal olur. Birileri cinayete teşebbüs etmeden önce düşünür. En başından beri adalete güveniyoruz dedik ve güvenimiz boşa çıkmadı. İki kez ağırlaştırılmış müebbet demek, 60 yıl bir hücrede çürümek demektir” şeklinde konuştu.

POMPALI TÜFEK İLE VURMUŞTU

Geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesindeki Nevzat Biçer Parkında meydana gelen olayda, Muhammet Gürsoy, bir süre arkadaşlık yaptığı Merve Kotan ile ortak arkadaşları Ekim Türkmen'i pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü.

Cinayet sonrası kaçan Gürsoy, polis tarafından yakalanarak tutuklanmış, hakkında Aydın 1.Ağır Ceza Mahkemesinde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

“KADINLARI KORUMAK İÇİN ÇABA HARCAYIN”

Duruşmayı takip eden Kadın Cinayetlerini Durdurma Platformu üyesi kadınlar Adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada Haziran Ayının başından bu yana 18 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü, pandemi sürecinde şüpheli kadın ölümlerin arttığını belirtildi.

Böylesi bir süreçte İçişleri bakanlığının kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin azaldığı yönünde rapor yayınladığına dikkat çekilen açıklamada, “Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin üstünü örtmek, saklamak için gösterdiğiniz çabayı, kadınları korumak için gösterin” denildi.