Meslek odalarından ortak açıklama: Seçim sistemlerine müdahale demokrasi ile bağdaşmaz

”Seçim sistemlerine müdahale demokrasi ile bağdaşmaz” başlığıyla yapılan açıklamada, meslek odalarının, meslek sahibi olmuş milyonlarca insanı temsil eden kurumlar olduğuna dikkat çekilerek, anayasal güvence altına alındıkları hatırlatıldı.

“YASA DEĞİŞTİRME GİRİŞİMİNİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ”

”Anayasal kurum olarak meslek mensuplarımızın çıkarlarını ve milyonlarca vatandaşımızın kamusal haklarını koruma misyonumuzun yok sayılması, sadece yetkilerin kısıtlanması ve seçim sistemine müdahale için gündeme getirilmesi manidardır” ifadelerine yer verilen açıklamada, temsil edilen meslek mensuplarının sorunlarını çözmek yerine, odaların yapılarına ve seçim sistemlerine yönelik tartışma ve yasa değiştirme girişimleri yapıldığı, söz konusu girişimlerin ise asla kabul edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu girişimleri durdurmak için bütün demokratik hakların kullanılacağı bildirildi.