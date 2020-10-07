Mesut Yılmaz’ın avukatından Menzilci doktora suç duyurusu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan ve Menzilci olduğu ortaya çıkan Ali Edizer hakkında, eski başbakan Mesut Yılmaz’ın avukatı Erden Arısoy perşembe günü suç duyurusunda bulunacak.

ESKİ ANAP ÜYELERİ DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Anavatan Partisi’nin il ve ilçe yönetiminde bulunmuş isimlerin de örnek suç duyurusu dilekçesini bulundukları illerdeki adliyelere verebilecekleri bildirildi.

Suç duyurusunda Dr. Ali Edizer hakkında tehdit, nefret, ayrımcılık, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamaları yer alacak.

Erden Arısoy suç duyurusunun ardından perşembe günü saat 14.00’te basın açıklaması yapacak.

NE OLMUŞTU? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Yardımcılığı görevini yürüten Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesaplarından Medeni Kanun'u ve tek eşliliği hedef alan paylaşım yaptı. Edizer, gündem olması ardından açıklama yaparak sözlerini savunmuştu.

İlginizi Çekebilir Menzil her yerde