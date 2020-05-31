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Meteor düşmesi sanılan doğa olayını görüntüleyen kadın: O an korkmadım

Türkiye'nin birçok ilinde çarşamba akşamı görülen ve gök taşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen doğa olayı, Batman'da da görüntülendi. Evinin yakınlarındaki Millet Bahçesi'ni cep telefonu kamerasıyla çekerken, doğa olayını da kaydeden Didem Tekin Arslan, "Önce yıldız kaydığını düşünmüştüm. O anlarda korkmadım" dedi. 

10:07 -
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Meteor düşmesi sanılan doğa olayını görüntüleyen kadın: O an korkmadım

Türkiye’de özellikle Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin dahil bazı kentlerde 27 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecan yarattı. Meteor düşmesi olduğu iddia edilen görüntüler arasında, Batman’da kaydedilen video da yer aldı.

Kentte yaşayan Didem Tekin Arslan, evinin yakınlarındaki Millet Bahçesi’ni cep telefonu kamerasıyla görüntülediği sırada doğa olayını da kaydetti.

YILDIZ KAYMASI  ZANNETTİ

Görüntüleri çekerken heyecanlandığını anlatan Arslan şunları ifade etti:

* Millet Bahçesi’nin güzelliğini cep telefonu kamerasıyla görüntülediğim sırada ışıklanmayı görünce kayıttan çıkmadım. Ses yoktu.

* Önce yıldız kaydığını düşünmüştüm. O anlarda korkmadım. Eğer korkmuş olsaydım görüntü çekmeyi bırakırdım.

* Daha sonra gökyüzünde düşen şeyin gök taşı olabileceğini öğrendim. (DHA)

Son güncelleme: 10:15 31.05.2020
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