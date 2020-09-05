Meteoroloji hem kuvvetli yağış hem sıcak hava için uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun’un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege Kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE SICAK HAVA UYARISI

Meteoroloji, hem kuvvetli yağış hem sıcak hava uyarısında bulundu.

MGM’nin uyarılarında şöyle denildi:

* Yağışların, Giresun’un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

UYARILAR YARIN SAAT 18:00’E KADAR GEÇERLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların başlangıç periyodu bugün saat 18:00 olurken bitiş zamanının ise yarın saat 18:00 olduğu belirtildi.

4 İL İÇİN SARI UYARI

Öte yandan Meteoroloji’nin MeteoUyarı sistemine göre yarın için Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun için sarı uyarı verildi. Uyarıda 4 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.

SARI UYARI NEDİR?

Meteoroloji’nin sarı uyarıyla ilgili açıklamasında “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” ifadeleri kullanılmıştı.