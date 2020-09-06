Meteoroloji kuvvetli yağış ve sıcak hava için uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege Kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE SICAK HAVA UYARISI

Meteoroloji, hem kuvvetli yağış hem sıcak hava uyarısında bulundu.

MGM'nin uyarılarında şöyle denildi:

* Yağışların, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

* Hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege’nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 25°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık