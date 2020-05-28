Meteoroloji, o iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’de birçok il için sağanak yağış ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların, 29 Mayıs saat 00.00 ile 12.00 arasında etkili olması bekleniyor.

“ANKARA, ANTALYA, BURDUR, ISPARTA…”

MGM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Manisa çevreleri ile Çanakkale’nin güneydoğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

*Yağışların; Antalya, Burdur, Isparta, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Ankara’nın il merkezi ve kuzey ilçeleri ile Bolu’nun Gerede, Afyonkarahisar’ın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR DA GÖRÜLECEK

Aynı zamanda bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar da görülebileceğini belirten MGM, “Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

HAVA SICAKLIKLARI BATI KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklığının Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MANSUR YAVAŞ DA UYARDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankaralı vatandaşlara sağanak yağış uyarısında bulundu. Muhtemel olumsuzluklara karşı ekiplerin hazırlıklı olduğunu belirten Yavaş, “Hepinizi tedbirli olmaya davet ediyorum. Başkent 153 hattımızdan daima bizlere ulaşabilirsiniz” dedi.