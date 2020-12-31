Meteoroloji uyardı, 2021’in ilk gününde 5 ilde alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Muğla, İzmir ve Çanakkale çevreleri ile Aydın’ın kıyı, Balıkesir’in batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloıji tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısında “Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde, gece saatlerinde Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde, Cuma günü İzmir çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı kesimlerinde bu akşam (Perşembe) ve gece yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kıyıda hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

5 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji’nin MeteoUyarı sistemine göre de sarı uyarı yayınlanan Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla’da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Öte yandan Meteoroloji’den sarı uyarı için yapılan açıklamada “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” ifadeleri kullanılmıştı.