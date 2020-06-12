Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, SAMSUN VE KASTAMONU ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Samsun ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.