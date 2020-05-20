Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor!

Geçtiğimiz hafta içinde Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan Türkiye’de sıcak hava dalgası nedeniyle yurdun özellikle güney ve batı bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 ila 13 derece üzerinde seyretmiş ve uzun yıllar Mayıs ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırılmıştı.

Sıcaklık rekoru kıran illerimiz ve ölçülen sıcaklıkları ise Eskişehir'de 35.3 °C, Konya 35.0 °C, Muğla 39.4 °C, Manisa 40.6 °C, Aydın 42.6 °C, Denizli 39.1 °C, Uşak 34.5 °C, Afyonkarahisar 33.9 °C, Isparta ve Burdur 35.4 °C ve Antalya'da 43.0 °C olarak kaydedilmişti.

SICAK HAVA YARINDAN İTİBAREN ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü etkili olan sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Perşembe gününden itibaren Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği, Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının yurdumuzun kuzey ve iç bölgelerinde hissedilir derecede (10-15 °C) olmak üzere yurt genelinde azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtildi.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin; yarın Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması bekleniyor.

Yağışlı sistemin 22 Mayıs Cuma günü Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması bekleniyor.

Meydana gelmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz bölgesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yağışların yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgârın yarın İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Cuma günü ise İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde güneybatı yönünden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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