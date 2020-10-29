Meteoroloji uyarmıştı, İstanbul’da sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış başladı. Sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış hayatı da olumsuz etkiledi.

Bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle Avrupa yakasında etkili olan yağış nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları meydana geldi. Beyoğlu, Karaköy, Bayrampaşa ve Büyükçekmece’de rögarlar taştı bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışın etkisini kaybetmesiyle su çekildi. İstanbul’da yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

KARAKÖY’DE SU BASKINI

Şiddetli yağmur nedeniyle Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı'nı su baskını yaşandı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Tophane Meclis-i Mebusan Caddesi de su ile doldu. Kapanan rögarlar nedeniyle su kaldırımları doldurdu. Vatandaşlar yol kenarından güçlükle ilerledi.

Bazıları demirlere tutunarak geçerken bazıları da ayakkabıları ile suyun içinden geçti. Su birikintileri sürücülere de zor anlar yaşattı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Büyükçekmece’de aniden bastıran yağmur vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Dizdariye Mahallesi’nde bazı iş yerlerini su bastı, cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Dükkanını açtığında içerinin 3-4 santimetre suyla dolu olduğunu gören bir esnaf kendi imkanlarıyla dükkanını temizledi. D-100 Karayolu üzerinde bulunan Mimarsinan Köprüsü altını da suyla doldu.

Su basan yollarda sürücüler ve vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri de caddeye dolan suyun boşaltılması için çalışma yaptı.

ALT GEÇİT SUYLA DOLDU

Şiddetli yağmur nedeniyle Bayrampaşa alt geçidini de su bastı. Yol bir süreliğine kapatılırken, ekipler suları temizlemek için çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin yapmış olduğu uzun çalışmaların ardından alt geçit trafiğe tekrar açıldı.