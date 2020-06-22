Meteoroloji ve AFAD’dan yarın için birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.06.2020 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Manisa'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

AFAD DA UYARDI

AFAD tarafından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Aydın ve Marmara'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedilirken, “Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” uyarısında bulunuldu.

Öte yandan yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz, Çankırı, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.