Meteoroloji’den 10 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Samsun’un doğusu, Artvin, Kars, Ardahan, Erzurum’un kuzeydoğusu, Bolu, Karabük, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI İÇ VE DOĞU KESİMLERDE ARTACAK

MGM’nin verilerine göre, hava sıcaklığı, iç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan uyarıların 18 Temmuz saat 18:00’e kadar geçerli olduğu belirtildi.