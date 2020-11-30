Meteoroloji’den 4 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Doğu Anadolu'nun güney batısı ile Muğla, Düzce, Zonguldak, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmini paylaşıldı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz Kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Kırklareli, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BUZLANMAYA DİKKAT

Gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KUZEY EGE KIYILARINDA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli esmesi beklenen rüzgar için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.