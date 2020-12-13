Meteorolojiden 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bu akşam saatlerinde yaptığı uyarıya göre, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas) ile Tokat çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), bu illerin yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) beklendiği duyuruldu.

Bu illerde ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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