Meteoroloji’den 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelerin ardından bazı bölgeler ve iller için uyarılarda bulundu. Meteoroloji’den yapılan uyarılara göre, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş , Gaziantep ve Kilis illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 13 Mart Cuma günü saat 23.00’a kadar sürmesi beklendiği bildirildi.

METEOROLOJİ’DEN 7 İL İÇİN FIRTINA UYARISI

Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş , Gaziantep ve Kilis'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'de doğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat, Hatay'ın batı ilçeleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin doğusunda yer yer 100 km/saat) bekleniyor.

Cuma günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

13.03.2020 00:00-13.03.2020 23:00

Rüzgar Hızı Sınıflandırması

Kuvvetli Rüzgar

10,8-17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat

Fırtına

17,2-20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat

Kuvvetli Fırtına

20,8-24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat

Tam Fırtına

24,5–28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat

DOĞU AKDENİZ’DE FIRTINA BEKLENİYOR

Doğu Akdeniz'de rüzgarın bu gece (Perşembe) saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.