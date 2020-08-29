Meteoroloji’den 74 ile sarı uyarı! Hava sıcaklığı yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın için 74 ile sarı uyarı yayınladı. Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize dışındaki iller için geçerli olan uyarıda hava sıcaklarında yükseliş olacağı ifade edildi.

MGM'nin uyarı yaptığı 74 il şu şekilde:

* Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA 11:00-16:00 SAATLERİ UYARISI

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri dışında genellikle yağış beklenmediği ifade edilirken sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ettiği duyuruldu.

SARI UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji sarı uyarı için yaptığı açıklamada “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.