Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meteoroloji’den Antalya için sağanak ve hortum uyarısı

Antalya Konyaaltı sahili açıklarında saat 10.40'ta yaklaşık 2 dakika süren hortumun ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Antalya merkez ve doğu ilçeleri için önümüzdeki 3 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte kıyı kesimlerde fırtına riski uyarısında bulundu

Sözcü İstanbul
18:29 -
Haberler Gündem
Meteoroloji’den Antalya için sağanak ve hortum uyarısı

Antalya Konyaaltı sahili açıklarında gerçekleşen hortum, şişme bir botu dağlık bölgeye savurmuş , 4 teknenin de halatını koparmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) , hortum tehlikesinin ilerleyen saatlerde de devam edebileceğini duyurdu.

‘AKŞAM SAATLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ VE HORTUMA DİKKAT’

Olayın ardından MGM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Antalya merkez ve doğu ilçeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yağışın başlama saatini 17.10, bitiş saatini ise 20.00 olarak belirten MGM, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, Alanya) önümüzdeki 3 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte kıyı kesimlerde hortum oluşma riski bulunmaktadır, vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERAntalya kış ortasında yazı yaşıyorAntalya kış ortasında yazı yaşıyor
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more