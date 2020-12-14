Meteoroloji’den birçok şehre hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağışlar yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak.

Yağışların; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

Değerlendirmeye göre, Mersin'de batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Mersin merkez ve Erdemli çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 hamlesi 80km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bölgede sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Gök gürültülü sağanak yağışların Antalya’da akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2),Antalya merkez, Kemer, Kumluca ve Serik çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (60-80 hamlesi 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgede sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güney ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına, bu bölgelerin yükseklerinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.