Meteoroloji’den birçok şehre sarı uyarı! Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Anadolu'daki 3 il için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Vatandaşlara meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi.

“KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR”

MGM tarafından yapılan açıklamada “Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan yerel olarak kuvvetli (40-60km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

VALİLİK VE BELEDİYELER UYARILDI

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise 3 şehrin belediye ve valilikleri etiketlenerek kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.