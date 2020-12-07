Meteoroloji’den çok sayıda ile yağış uyarısı! Antalya için sarı alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevreleri ve Artvin’nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Yağışların yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin’in iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Aydın’ın kıyı kesimleri, Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

KÜÇÜK ÇAPLI DOLU YAĞIŞI VE HORTUM UYARISI

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısında “Yağışların; Aydın’ın kıyı kesimleri ile Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

ANTALYA İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji’nin MeteoUyarı sistemine göre Antalya için sarı uyarı yayınlandı. Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtilen sarı uyarıda hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu ifade edilerek “Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” denildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bölge bölge hava durumu tahmininde ise şu ifadeler kullanıldı:

* Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

* Ege: Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın’ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

* Akdeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

* İç Anadolu: Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

* Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

* Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.