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Meteoroloji’den Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu.

16:07 -
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Meteoroloji’den Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısı

Son meteorolojik tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trabzon, Artvin ve Rize illeri için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların bu gece saat 00.00 ile yarın (Cumartesi) akşam saat 18.00'a kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

“YER YER ÇOK KUVVETLİ OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR”

MGM'den yapılan açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) akşam saatlerine kadar Trabzon’un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor” denildi.

“DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR”

Vatandaşlara uyarıda bulunan MGM, “Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerini kullandı.

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Artvin Cumartesi Meteoroloji Rize TRABZON
Son güncelleme: 16:10 18.09.2020
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