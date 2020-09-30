Meteoroloji’den Giresun ve Trabzon için turuncu alarm! Bugüne dikkat…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün öğle saatlerinden gece saatlerine kadar Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Giresun’un doğusu ve Trabzon’un batısında dolu yağışı ile birlikte yerel olarak yer yer şiddetli (76-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Meteorloji, ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

METEOROLOJİ’DEN BİRÇOK İL İÇİN ALARM

Meteoroloji’nin MeteoUyarı sistemine göre bugün için Giresun ve Trabzon için turuncu alarm, Rize için ise sarı alarm verildi. MGM alarm verilen illere kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

TURUNCU VE SARI UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji, sarı uyarı için “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” turuncu uyarı için ise “Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” açıklaması yapmıştı.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde düşüşe geçen hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ala 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.