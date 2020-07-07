Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı: 5 ile dikkat! Saat verildi

MGM, yapılan son değerlendirmelere göre, 8 Temmuz Çarşamba günü Giresun, Ordu ve Trabzon'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun’un doğu ilçeleri, Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

MGM’den yapılan açıklamada “Perşembe günü de Rize'de yerel olarak şiddetli, Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklenen sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, heyelan, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.