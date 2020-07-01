Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günlük hava tahmin raporuna göre bugün ülkemiz geneli mevsim normallerine dönerken, Doğu Anadolu’da sağanak yağışlar devam ediyor.

Hemen hemen tüm bölgelerde bugün az bulutlu ve açık hava beklenirken Doğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olmaya devam edecek.

ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum, Kars ve Van’da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.