Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! O illere kuvvetli sağanak yağış geliyor

Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Bursa’nın kuzeyi ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

HAFTA SONU HAVA DURUMU

Hafta sonu yağışlı hava yurdu terk etmeye başlıyor. Bugünden gününden itibaren yerini güneşe bırakan yağışlı hava, batı ve doğu Karadeniz ile Marmara'nın kuzey bölümlerde yer yer etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde olduğu yurdumuzda, İstanbul hava sıcaklığı cumartesi günü 22, pazar günü 25 derece olacak.

Ankara ise cumartesi günü 23, pazar günü 25, İzmir'de ise cumartesi günü 24, pazar günü 26 derece olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ