Meteoroloji’den İç Anadolu için toz fırtınası uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, Çanakkale’nin doğusu, Uşak, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın uzey ve kkuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege ile bu akşam saatlerinde İç Anadolu’da yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

TOZ FIRTINASI UYARISI

Meteoroloji, İç Anadolu için toz uyarısı yaptı. Uyarıda “Kuvvetli rüzgar nedeniyle bu akşam saatlerinde İç Anadolu genelinde toz fırtınasının görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

MGM’DEN BÖLGE BÖLGE AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bölge bölge uyarılarda bulunarak vatandaşları dikkatli olması gerektiğini belirtti.

MGM’nin uyarıları şöyle:

* Marmara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla geneli çok bulutlu, yarın (Pazar) bölgenin doğusu ile Tekirdağ, Kırklareli kıyıları ve Çanakkale’nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

* Ege: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ile bu akşam saatlerinde Uşak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

* İç Anadolu: Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Çankırı ve Eskişehir ile Ankara’nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Çankırı’nın batısı ile Ankara çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bölge genelinde yer yer toz fırtınasının görülmesi bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.