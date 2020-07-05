Meteoroloji’den il il sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazar akşamı ve Pazartesi günü sağanak yağışların etkili olacağı illeri duyurdu.

BU AKŞAM İÇ EGE’DE SAĞANAK ETKİLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege’nin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri, Manisa’nın doğusu ve Denizli’nin kuzeybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.

PAZARTESİ DOĞU KARADENİZ’DE SAĞANAK VAR

Pazartesi öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.