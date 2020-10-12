Meteoroloji’den İstanbul dahil çok sayıda ile kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Yarın başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’nin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne’nin Güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Vatandaşlara yağış ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları çağrısı yapan Meteoroloji’nin uyarılarında şöyle denildi:

* Yağışların yarın (13.10.2020 Salı) Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne’nin Güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde; kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Rüzgarın yarın (Salı) Marmara’nın batısı, Kuzey ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YAĞIŞLAR ÇARŞAMBA DA DEVAM EDECEK

Meteoroloji’nin 13-19 Ekim tarihleri arası hava tahminine göre yarın etkili olacak yağışlar Çarşamba günü de sürecek.

Meteoroloji’nin açıklamasında “Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte Salı günü batı, Çarşamba günü kuzey ve iç bölgelerde, Perşembe günü kuzeydoğu kesimlerde azalacağı ve azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

İBB AKOM SAAT VEREREK UYARDI

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70 km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dakika gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

12 İLDE ALARM VERİLDİ

Öte yandan Meteoroloji’nin MeteoUyarı sistemine göre yarın için 12 ilde sarı ve turuncu alarm verildi. Uyarı yayınlanan illerin Aydın, Bursa, Edirne, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Muğla ve Yalova olduğu kaydedildi.

SARI VE TURUNCU ALARM NEDİR?

Meteoroloji, sarı alarm için “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır”, turuncu alarm için ise “Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” açıklaması yapmıştı.

AFAD DA UYARDI

AFAD, fırtınaya karşı Marmara ve Ege bölgelerinde yaşayan vatandaşları uyardı. AFAD’ın açıklamasında “Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” denildi.

İKİ BÖLGEDE HAVA DURUMU

Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgeleri için yaptığı hava durumu tahmininde şu ifadeleri kullandı:

* Marmara: Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren batısının (İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne’nin güneyi, Çanakkale ve Balıkesir’in batı kıyılarında (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

* Ege: Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) Kıyı Ege’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir ve Manisa ile zamanla Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuzey ve kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.