Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! İstanbul hava durumu 22 Ocak

İBB, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde kar yağışının beklendiği bildirilirken, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında da yağışların etkili olabileceği açıklandı. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan uyarılar ve İstanbul hava durumu tahminleri.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmasının beklendiğini duyurdu. İBB’ nin duyurusunda don ve buzlanmanın yanı sıra ev ve işyerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

İBB’den yapılan açıklamada Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinin yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, İstanbul’da ise yarın öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların kar değerlerine gerilemesinin beklendiği belirtildi. Kar yağışının özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında görülmesi beklendiği, yağışların şehir merkezinde karla karışık yağmur ve aralıklarla hafif kar, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağacağı ifade edildi.

GİZLİ BUZLANMA UYARISI

İBB, yağışın ardından başta köprü ve viyadüklerde gizli buzlanma ve don olayları yaşanabileceği gerekçesiyle sürücülerin kar lastiği kullanmasını istedi. Ayrıca vatandaşların ev ve işyerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olması da istendi.

BEKLENEN METEOROLOJİK HADİSE

Yurdumuzun Kuzey ve Doğu Kesimlerinin Perşembe ve Cuma Günleri Karadeniz Üzerinden Gelen Soğuk ve Yağışlı Havanın Etkisinde Kalacağı Tahmin Ediliyor.

BAŞLAMA-BİTİŞ ZAMANI

22.01.2020 12:30 – 24.01.2020 21:00

GENEL DURUM

Yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinin yarın (23.01.2020 Perşembe) Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Hatay çevrelerinde görülecek yağışların, iç kesimlerde kar, kıyı kesimlerde yağmur, Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarında, Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Perşembe ve Cuma günü beklenen yağışların, Karadeniz Bölgesinin tamamının 200 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Şırnak, Hakkari ve Van illerimizde) kuvvetli (10-20 cm.) ve yer yer yoğun kar (20-40 cm.) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağışlı sistemin Cuma günü akşam saatlerinden sonra yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği ancak Cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerimizde önümüzdeki hafta başına kadar beklenen hava durumları ise ;

Ankara'da yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Cuma günü ve hafta sonu ise yağış tahmin edilmiyor.

İstanbul'da yarın havanın çok bulutlu Anadolu yakasının hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ve hafta sonu ise İstanbul'da yağış beklenmiyor.

Bolu'da yarın yoğun olmak üzere Perşembe ve Cuma günleri kar yağışı bekleniyor. Ankara-İstanbul karayolunun Bolu Dağı geçişlerinde ve Marmara Bölgesini Karadeniz'e bağlayan karayollarında ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Trabzon, Rize ve Artvin'de Perşembe günü kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde kar, cuma günü 200 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar, kıyı kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu ise yağış beklenmiyor.

OLUŞMASI MUHTEMEL RİSKLER

Buzlanma – Don Olayı – Ulaşımda Aksamalar – Çığ Tehlikesi

DHA-Meteoroloji Genel Müdürlüğü