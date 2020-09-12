Meteoroloji’den Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı!

Ankara’da etkili olan toz fırtınasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kırıkkale için de uyarıda bulundu.

Meteoroloji’den saat 17:20’de yapılan uyarıda Kırıkkale genelinde kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasıyla birlikte gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

“ÖNÜMÜZDEKİ 2 SAATLİK PERİYOTTA…”

Bitiş zamanının saat 19:00 olduğu aktarılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

* Kırıkkale il genelinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir.

* Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA’DA TOZ FIRTINASI ETKİLİ OLDU

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınası, ilçeyi karanlığa bürüdü. Olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Yıldızkaya, “Ben 50 yıldır böyle bir şey görmedim” diyerek vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin, “Kum fırtınasında havada uçuşan cisimler nedeniyle 6 kişi yaralandı” dedi.