Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MGM'den yapılan açıklama şöyle:

* Yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; bugün kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların başta güney ilçeleri olmak üzere Edirne, Tekirdağ'ın merkez ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.