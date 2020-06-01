Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Salı günü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE AZALIYOR

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU’DA FIRTINA

Rüzgarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.