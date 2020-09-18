Meteoroloji’den yağış ve fırtına uyarısı: 8 kuvvetinde esecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdumuzun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Sinop, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı ile Hatay ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Vatandaşları kuvvetli yağışa karşı dikkatli olmaları yönünde uyaran Meteoroloji, “Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

RÜZGAR 8 KUVVETİNDE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK

Meteoroloji, Kuzey Ege’de fırtına beklendiğini de duyurdu. Meteoroloji, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın gece yarısından itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

MGM’nin uyarısında “Fırtınanın yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren etkisini kısmen kaybederek Pazar ve Pazartesi günleri de Orta Ege'de 5 ila 7 kuvvetinde (40-60 km/sa) fırtınamsı rüzgar şeklinde esmeye devam etmesi beklenmektedir” denildi.