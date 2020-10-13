Son dakika: Meteoroloji’den Marmara ve Ege’ye sağanak uyarısı!

Yurtta sıcak hava yavaş yavaş etkisini kaybederken yağış alan bölgelerde hava sıcaklıklarında önemli düşüş meydana geliyor. Meteoroloji bugün için Ege ve Marmara Bölgesi’ni uyararak kuvvetli yağışların etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova Bilecik, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Edirne’nin güneyinde etkili olması bekleniyor.

EDREMİT ÇEVRESİNDE METREKAREYE 75 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞEBİLİR

Yapılan uyarılara göre Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri ve Çanakkale çevrelerinde yer yer etkisini artıracak sağanakla birlikte metrekareye 75 kilograma kadar yağış düşme ihtimali bulunuyor.