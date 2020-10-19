Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu bilgisi…

Meteoroloji raporuna göre; Antalya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinden yağış olacak.

Antalya'da öğle saatlerinde başlayan yağmurun, akşam 21.00 gibi sona ermesi bekleniyor.

MGM, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.

RÜZGAR DA KUVVETLİ ESECEK

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz’de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerler ile Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı il il 5 günlük hava tahmin raporları şu şekilde;



20 Ekim Salı günü



21 Ekim Çarşamba günü



22 Ekim Perşembe Günü



23 Ekim Cuma günü



24 Ekim Cumartesi günü



