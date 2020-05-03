Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı: Metrekareye 25-50 kg yağış…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların; Marmara'nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli), İç Ege (Manisa, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) ile Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN UYARDI

İstanbul’daki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 Kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulundu.

Benzer bir uyarı da Kocaeli, Yalova ve Bursa için yapıldı. Kocaeli, Yalova ve Bursa’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı’nda (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta, Burdur’un güneydoğusu ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Çok bulutlu sabah saatlerinde sisli

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu