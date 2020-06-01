Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! Yurtta hava durumu tahminleri…

İlkbahar aylarından, yaz aylarına geçtiğimiz bu günlerde Meteoroloji’den sağanak yağış uyarıları gelmeye başladı. Yapılan son değerlendirmelere göre birçok bölgeden günün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

METEOROLOJİ YAĞIŞ İÇİN UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer küçük çaplı dolu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Marmara bölgesinde yağışların; öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Bilecik çevreleri ile İstanbul’un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Bilecik çevreleri ile İstanbul’un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 22°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra bölgenin güney ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı, öğleden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı ilçeleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu