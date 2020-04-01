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Meteoroloji’den soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji'den aktarılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelini parçalı ve çok bulutlu bir hava bekliyor. Tüm yurdun sağanak yağışlı geçeceği ve sıcaklıkların 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

10:53 -
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Meteoroloji’den soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (İHA)

Son güncelleme: 10:55 01.04.2020
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