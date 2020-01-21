Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte kar ve yağmur beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE -5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 1°C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ -4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 3°C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -5°C, 3°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ -1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 6°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA -5°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -3°C, 3°C
Parçalı bulutlu
SİVAS -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
TOKAT -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Malatya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZİNCAN -5°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -14°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -4°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -11°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -1°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu