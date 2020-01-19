Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte kar ve yağmur beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Ağrı ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, güneydoğusu ile Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 7°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
KIRKLARELİ 0°C, 4°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 3°C, 6°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -7°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ 0°C, 6°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 4°C, 10°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 2°C, 8°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerine kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ISPARTA -7°C, 2°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -4°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ÇANKIRI -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -3°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KONYA -4°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU -3°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KASTAMONU -4°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin’in iç kesimleri dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
TRABZON 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -8°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS -16°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı