Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte kar ve yağmur beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Ağrı ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, güneydoğusu ile Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 7°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

KIRKLARELİ 0°C, 4°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 3°C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -7°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ 0°C, 6°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 4°C, 10°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 2°C, 8°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerine kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ISPARTA -7°C, 2°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ÇANKIRI -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KONYA -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KASTAMONU -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin’in iç kesimleri dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

TRABZON 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -8°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS -16°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -6°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı