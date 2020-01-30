Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kuvvetli yağış, kar ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne Iğdır, Ağrı ve Van illeri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, Bölgenin Kırklareli ve Edirne dışında kalan kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Antalya’nın doğu ilçelerinde, öğleden itibaren Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden, Yarın (Cuma) sabah saatlerinde Bölge genelinde kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; öğleden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin yüksekleri ile Sivas, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİVAS °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; öğleye kadar bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Ağrı ve Van illeri dışında kalan bölgenin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ, Muş ve Bingöl çevrelerinde yarın(Cuma) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu. Yağışlar; gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu. Yağışlar; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu.